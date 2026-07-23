Конфликт из-за девушки-инвалида в подмосковном городе закончился дракой

Сотрудники полиции подмосковного Дологопрудного задержали участников дорожного конфликта, завершившегося дракой. В инциденте принимали участие водитель автомобиля, его пассажир, девушка-инвалид и ее знакомый.

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Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области, молодая особа гуляла по двору с приятелем. Девушка передвигается на инвалидной коляске, и знакомый вез ее по проезжей части двора. В какой-то момент во двор въехала машина. Водитель сделал замечание паре, пояснив, что на коляске следует ездить по тротуару. Началась ссора. В итоге пассажир машины избил спутника девушки. После этого автомобиль уехал. Пострадавший был доставлен в больницу.

Стражи порядка задержали 42-летнего водителя машины и его 22-летнего пассажира. По данному факту проводится разбирательство.