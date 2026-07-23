МВД расследует хищение 12 млрд рублей при поставках авиазапчастей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве расследует уголовное дело, которое обещает быть очень громким. Речь в нем идет о хищениях при поставках запчастей для российских авиакомпаний.

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Как сообщало "РБК", а позже это подтвердили и "РГ", уже предъявлены обвинения топ-менеджерам группы "Протектор". Они взяты под стражу на ближайшие пару месяцев. Главный акционер компании Павел Провоторов - за границей. Расследование идет по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Задержания руководства "Протектора" прошли еще на прошлой неделе. Как объяснили "РГ" в полицейском ведомстве, арестованные граждане входили в организованную группу мошенников. А общая сумма украденного - примерно 12 млрд рублей. Это деньги Росавиации. Их выделили для закупки авиазапчастей для ведущих российских компаний. Фигуранты расследования убедили заказчиков в том, что имеют нужные заграничные связи и самые надежные каналы поставок.

А дальше все было банально: как только жулики получили аванс, они вывели деньги через подконтрольные фирмы под видом расчетов с поставщиками и оплаты агентских и логистических услуг.

Заказчиков же эти люди продолжали убеждать, что запчасти уже все есть в наличии и лежат на складах за границей. И как только с ними расплатятся полностью, нужные детали будут в России.

Любопытно, что еще этой зимой гражданин Провоторов заявил "Ведомостям", что западные санкции способствуют развитию отечественного авиапрома. Но для следствия этот человек пока недоступен. Похоже, не спешит возвращаться.