Ураган сорвал крыши домов в регионе России
В Краснощековском районе Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий разгула стихии.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ураганный ветер, порывы которого превышали 40 метров в секунду, повредил кровли 152 построек в селах Краснощеково и Маралиха.
Ликвидацией последствий занимается аэромобильная группировка главка МЧС при поддержке оперативной группы с беспилотной авиасистемой.
Спасатели расчищают территории от многочисленных деревьев, поваленных шквалистым ветром.
Ранее сообщалось, что на паромной переправе МРС — Ольхон образовалась многокилометровая пробка, в которой люди стоят уже несколько дней.