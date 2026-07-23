Ураган сорвал крыши домов в регионе России

В Краснощековском районе Алтайского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за последствий разгула стихии.

© Московский Комсомолец

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, ураганный ветер, порывы которого превышали 40 метров в секунду, повредил кровли 152 построек в селах Краснощеково и Маралиха.

Ликвидацией последствий занимается аэромобильная группировка главка МЧС при поддержке оперативной группы с беспилотной авиасистемой.

Спасатели расчищают территории от многочисленных деревьев, поваленных шквалистым ветром.

Ранее сообщалось, что на паромной переправе МРС — Ольхон образовалась многокилометровая пробка, в которой люди стоят уже несколько дней.