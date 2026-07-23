Названа причина массовой гибели рыбы в реке в российском регионе

Специалисты раскрыли причину массовой гибели рыбы в реке Туре в Тюмени. По данным ученых, река задохнулась от смыва почвенного гумуса. Об этом сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства.

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15 июля специалисты произвели отбор проб воды в районе моста по улице Мельникайте, результаты которых были опубликованы сегодня.

Основной причиной гибели биоресурсов стал острый дефицит кислорода из-за аномального паводка и органического загрязнения. В июне в регионе выпало 257% месячной нормы осадков.

Обильные дожди на фоне аномальной жары (температура превысила норму на 2,9 градуса) привели к массовому смыву почвенного гумуса с водосборной площади. Река не справилась с самоочищением.

Химический анализ подтвердил критическое состояние водоема. Растворенный кислород: менее 1 мг/дм³ — это в шесть раз ниже норматива. Цветность и запах: охарактеризованы как экстремально высокие.

Признаков отравления опасными веществами не зафиксировано. Тесты на дафниях и инфузориях показали отсутствие острой токсичности, однако обильное биогенное питание спровоцировало рост простейших.

Ранее сообщалось, что на паромной переправе МРС — Ольхон образовалась многокилометровая пробка, в которой люди стоят уже несколько дней.