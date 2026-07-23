В Краснодаре вырос ущерб от атаки БПЛА: 21 дом повреждён

Глава города Евгений Наумов уточнил данные о разрушениях, вызванных ночной атакой беспилотников 22 июля. По его информации, повреждения зафиксированы в 8 многоквартирных и 13 частных домах. Ранее сообщалось о 10 частных и 5 многоквартирных строениях — данные были скорректированы после более детального осмотра.

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В Прикубанском и Карасунском округах, где были обнаружены повреждения, введён режим чрезвычайной ситуации. Специальные комиссии проводят оценку ущерба. Сотрудники районных администраций продолжают подворовые обходы, чтобы выявить все пострадавшие объекты. После завершения обследований жители разрушенных домов смогут получить единовременную материальную помощь.

По состоянию на 23 июля в пункте временного размещения находятся два человека. Им оказывается вся необходимая поддержка. Власти города контролируют ситуацию и держат на личном контроле ход восстановительных работ.

Атака беспилотников на Краснодар произошла в ночь на 22 июля. Это уже не первый случай обстрелов гражданской инфраструктуры в регионе. Власти призывают жителей сохранять бдительность и в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать в экстренные службы.

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