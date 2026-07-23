Мальчик закрыл собой 3-летнего брата при детонации дрона ВСУ

Власти Белгородской области рассказали о состоянии пострадавших в результате недавних атак ВСУ детей.

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В сообщении уточняется, что в больницах остаются три мальчика – 11, 16 и 17 лет, а также четыре девочки – 9, 13, 16 лет. Состояние пострадавших стабильное, они идут на поправку.

Помимо этого, власти региона рассказали историю 11-летнего мальчика, который, несмотря на свой возраст, повел себя как герой в экстренной ситуации – при детонации дрона ВСУ он закрыл собой трехлетнего брата. Мальчик получил ранения, но своего младшего брата сохранил невредимым.

Еще один из проходящих лечение ребят, 17-летний подросток, пострадал в результате атаки ВСУ на автобус в Шебекино. У него – серьезная акубаротравма, множественные осколочные ранения. Но в экстренный момент после атаки подросток стал помогать остальным пассажирам выбраться из разбитого автобуса, и его действия, говорится в сообщении, помогли спасти жизни людей.