Россияне обвинили сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха в краже $7 тысяч

Египетские таможенники похитили у российских туристов $7 тыс. (548 тыс. рублей) во время досмотра в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, семья из Петербурга предъявила багаж для досмотра. Сотрудник службы безопасности открыл чемодан, выложил вещи и наличные деньги на ленту сканера, пропустил россиян.

Позже, в в зоне Duty Free, глава семейства обнаружил исчезновение крупной суммы наличных. После этого он вместе с женой вернулся к пункту досмотра и потребовал предоставить записи с камер видеонаблюдения.

Египтяне ответили, что не могут выполнить их просьбу — оборудование не работает.

Журналисты отметили, что путешественники не сдались, продолжили настаивать, попытались зафиксировать происходящее на телефон. Секьюрити, заметив это, бросились на россиян, скрутили мужчину, забрали телефон и удалили на устройстве компрометирующий ролик.

Вместе с тем, пояснили авторы статьи, история в целом завершилась благополучно — через несколько минут сотрудники якобы случайно «нашли» пропавшие деньги на ленте сканера между роликами транспортера.

Ранее сообщалось, что в зоне вылета аэропорта Шарм-эш-Шейха погибла гражданка Казахстана — на женщину внезапно упал рекламный щит