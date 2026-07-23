Суд Москвы арестовал мужчину, поднявшего подол юбки девушки в метро

Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал мужчину, который на эскалаторе столичной подземки поднял подол юбки у девушки, стоявшей впереди него. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В ведомстве отметили, что 21 июля 2026 года было рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в отношении Титова Ивана.

«Суд установил, что 10 июня в дневное время Титов, находясь на эскалаторе станции метро «Тверская», проявляя высшую степень бесстыдства и непристойности, приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал по эскалатору вверх», — отметили в пресс-службе.

Суд признал Титова виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Максимальное наказание по этой статье — административный арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский районный суд Москвы обязал молодую девушку выплатить 10 тыс. рублей компенсации морального вреда и компенсировать судебные расходы мужчине, который облизывал ей обувь в автобусе.