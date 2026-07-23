Потерпевшие обжаловали приговор блогеру Шабутдинову

Мосгорсуд получил жалобы от потерпевших на семилетний приговор блогеру Аязу Шабутдинову.

Недовольные решением первой инстанции 17 граждан направили официальные документы для пересмотра вердикта, передает ТАСС.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили получение обращений от пострадавших.

«Московский городской суд рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Шабутдинова Аяза Рифатовича, который был осужден на семь лет лишения свободы Пресненским районным судом города Москвы. 17 потерпевших подали апелляционные жалобы на приговор», – заявили представители инстанции.

В октябре прошлого года суд приговорил бизнес-коуча к семи годам колонии общего режима.

В марте того же года одна из потерпевших подала к блогеру иск на 1 млрд рублей.

Перед этим столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу о мошенничестве.