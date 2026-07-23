Вооруженный преступник захватил заложников в банке в Германии

Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка в немецком городе Регенсбург в Баварии, по меньшей мере один человек получил серьезные ранения. Об этом сообщает мюнхенское издание Merkur.

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По информации издания, преступник, предположительно вооруженный ножом, удерживает в помещении банка несколько человек. В момент нападения как минимум один человек получил тяжелые ранения.

Полиция проводит на месте происшествия масштабную операцию. Местные СМИ сообщают, что территория вокруг банка оцеплена на значительном расстоянии. На прилегающих улицах находятся бойцы спецназа, вооруженные автоматическим оружием, над городом кружит полицейский вертолет.