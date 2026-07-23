В Омске школьника завалило кирпичами в заброшке

В Омске школьника завалило кирпичами в заброшенном здании, спасти его не удалось. Об этом сообщает областная прокуратура.

13-летний мальчик находился на территории аварийного строения на улице Соцгородок, когда на него обрушилась кирпичная кладка стены. Мальчик получил тяжелые травмы, его не спасли.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку произошедшего. По факту несчастного случая возбуждено уголовное дело.

До этого в Омской области четырехлетняя девочка пострадала после падения деревянной скульптуры в поселке Муромцево. Девочка гуляла вместе с 15-летней сестрой и залезла на неустойчивую деревянную скульптуру. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, обстоятельства несчастного случая.