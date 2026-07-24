В Нижнем Новгороде установили группу нападавших на людей подростков

Сотрудники правоохранительных органов установили группу подростков, которые нападали на прохожих в центре Нижнего Новгорода, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в СК РФ сообщили, что после нападения на прохожих заведено уголовное дело о хулиганстве.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий оперативными сотрудниками полиции все участники инцидента установлены и доставлены следователю СК России для производства следственных действий", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, предполагаемыми зачинщиками драки оказались пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Против их законных представителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статье о неисполнении родителями или законными представителями обязанностей по воспитанию детей.

Подростков также поставят на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних городской полиции.