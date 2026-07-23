В российском лесу выкопали кости жертвы громкой расправы

В лесу Челябинской области следователи нашли кости жертвы громкой расправы, произошедшей более 26 лет назад. Ей оказался владелец машины, которой захотел завладеть один местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло в мае 1999 года в Челябинске. Тогда местная жительница написала заявление о безвестном исчезновении 23-летнего мужчины, который уехал из дома на машине и перестал выходить на связь. Правоохранители получили данные о том, что последним, кто видел его, оказался его знакомый, но установить все обстоятельства произошедшего не удалось. В итоге дело приостановили.

Сейчас оперативники изучили личность предполагаемого фигуранта. Выяснилось, что он трижды привлекался к уголовной ответственности. Кроме того, после исчезновения потерпевшего он переехал в Алтайский край. Подозреваемым оказался 53-летний мужчина. Он обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») УК РФ. Он дал признательные показания. Его арестовали.

Ранее сообщалось, что следователи раскрыли покушение на убийство, совершенное более 20 лет назад в одном из университетов Москвы.