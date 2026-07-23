В Анголе осудили россиян за планирование госпереворота

Двое россиян осуждены в Анголе по обвинению в терроризме и шпионаже. Как сообщает The Guardian, суд признал их виновными в планировании государственного переворота и содействии в организации беспорядков в стране в прошлом году.

Лев Лакштанов и Игорь Рачин приговорены к восьми и одиннадцати годам лишения свободы соответственно. Они отрицали предъявленные обвинения, утверждая, что находились в Анголе для участия в культурных и деловых мероприятиях.

По данным ангольской прокуратуры, осужденные намеревались повлиять на президентские выборы в следующем году. В частности, они хотели финансировать крупнейшую оппозиционную партию страны или добиться смены руководства в правящей партии, которая управляет государством с момента обретения независимости. Вместе с россиянами судили двух граждан Анголы, один из которых получил условный срок, а второй был оправдан. Осужденные обжаловали приговор.

Ранее окружной суд польского города Сосновец приговорил супругов-россиян к семи и трем годам лишения свободы соответственно. Заседание проходило за закрытыми дверями в интересах государственной безопасности. Суд признал россиян виновными в осуществлении деятельности в пользу России.