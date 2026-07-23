Кот оставил многоэтажку без интернета в российском поселке

В поселке Солнечный Красноярского края кот оставил многоэтажку без интернета — хвостатый забрался в подъездную слаботочную шахту, где проходят кабели связи. Об этом пишет Telegram-канал «Борус.Люди».

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В посте отмечается, что у жителей дома на проспекте Молодежном пропал интернет. На место приехал инженер и обнаружил, что причиной аварии стал кот.

Люди самостоятельно отключили электричество, однако не смогли достать пушистого. Тогда инженер соорудил из самодельное приспособление из подручных средств: швабры и кабеля. С помощью петли он вытащил животное.

Затем специалист проверил провода, включил электропитание и вернул жильцам доступ к интернету. Уточняется, что виновник аварии при этом не пострадал.