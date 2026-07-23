Жителя Макеевки ДНР осудили за сбор сведений о ВС РФ

Южный окружной военный суд приговорил жителя Макеевки к 23 годам колонии строгого режима за работу на Главное управление разведки Минобороны Украины и подготовку к теракту. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба обороны республики.

"Южный окружной военный суд признал Ковальчука Никиту Алексеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 3 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.4, ч. 4 ст. 222.1, и приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом в размере 550 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В штабе обороны ДНР добавили, что Ковальчук по заданию ГУР МО Украины собирал сведения о местах расположения войсковых частей в Макеевке, осуществлял разведку местности вблизи районного военкомата и следил за автомобилем российских военнослужащих. Фигурант был задержан при изъятии из тайника взрывного устройства, которое было предназначено для совершения теракта.