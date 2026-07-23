В Германии учительница 17 лет сидела на больничном и получала зарплату

В Германии учительницу подозревают в том, что на протяжении почти 17 лет она симулировала болезнь и незаконно получала заработную плату, сообщает Die Zeit. Прокуратура Дуйсбурга возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

© Московский Комсомолец

По данным следствия, педагог предоставляла работодателю ложные сведения о своей нетрудоспособности, хотя фактически продолжала активную деятельность. В период длительных больничных женщина работала натуропатом и даже участвовала в конкурсе стартапов.

Свою преподавательскую карьеру она завершила ещё в 2009 году, однако больничные листы продолжали продлеваться без должного контроля и прохождения официальных медицинских комиссий. В ходе расследования был проведён обыск в доме подозреваемой.

В конце мая текущего года власти приняли решение о её выходе на пенсию. Сейчас она получает не зарплату, а пенсионные выплаты, но сумела оспорить это решение в административном суде Дюссельдорфа. Дисциплинарное производство пока приостановлено до завершения следствия.

В августе 2025 года суд уже требовал от женщины полной диспансеризации для допуска к работе, однако она подала апелляцию, настаивая на отсутствии необходимости в медобследовании. Как отмечает издание, в деле фигурирует также чиновник районного управления в Дюссельдорфе, допустивший продление больничных без проверки.