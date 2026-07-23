В Москве у посетительницы гастромаркета украли телефон

Подозреваемого в хищении дорогого смартфона у посетительницы гастромаркета задержали в Москве. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Девушка оставила свой мобильный телефон на столе. А, вернувшись за ним, обнаружила, что гаджета там уже нет. Что неудивительно. Ведь в её отсутствии к столу подошёл мужчина. И забрал смартфон. После чего скрылся в толпе.

Гаджет уже изъяли. Его вернут законной владелице. А вот злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.