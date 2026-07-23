Группа туристов на Урале, где погибла женщина, не зарегистрирована в МЧС

Туристическая группа, во время сплава которой по реке Чусовая в Свердловской области погибла женщина, не была зарегистрирована в МЧС. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"Когда поступило сообщение о том, что там произошел инцидент с туристической группой, у нас записей о том, что они есть там на маршруте, не было", - сообщили в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что на туристической стоянке "Омутной камень" на берегу реки Чусовая вырванное ветром дерево упало на палатку. В результате погибла 62-летняя жительница Невьянска, еще одна женщина получила перелом голени. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).