Мать утопившего пасынка в болоте россиянина снова оказалась на допросе

В Черняховске Калининградской области мать мужчины, расправившегося с 7-летним пасынком и утопившего его в болоте, снова оказалась на допросе из-за неточных показаний. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mаsh.

По данным канала, сначала она рассказала одну версию того, что произошло в день преступления, а на суде — другую. Сейчас ее попросили объяснить противоречия.

Как сообщает Klops.ru, 77-летнюю женщину уже допрашивали в марте.

Противоречия возникли между тем, как события изложили сын и невестка, и как произошедшее описала она. Установлена дата, когда обвиняемый и мать мальчика были у женщины в гостях, и в каком порядке они покидали ее квартиру. Также свидетельница вспомнила, что и сын с невесткой и с ее старшей дочерью вели себя не так как обычно. Пенсионерка вспомнила, что взрослые торопились, суетились и, едва поев, засобирались домой.

В апреле мать утопленного в болоте мальчика запуталась в показаниях и не признала своей вины.