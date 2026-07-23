В Ленобласти бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца

Бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом РЕН ТВ сообщила мать несовершеннолетнего Юлия.

Нападение произошло 20 июля в деревне Коккорево.

"Муж с сыном и собакой возвращались домой уже с прогулки и встретили на пути бультерьера", – рассказала женщина.

По ее словам, пес сначала подбирался к лицу ребенка. Отец взял мальчика на руки, после чего собака повисла на ногах малыша. В результате ребенок попал в больницу с открытым переломом бедра, гематомами и ссадинами. Его отец получил рваные раны.

По словам Юлии, владелец собаки посчитал, что та вырвалась к мужчине с ребенком "случайно", и назвал своего пса неагрессивным животным. При этом мать мальчика подчеркнула, что бультерьер не первый раз нападал на людей.

Владелец собаки не извинился, после чего семья написала заявление в полицию. Она ожидает определения степени тяжести вреда здоровью.

Ранее собака напала на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой. Женщина рассказала, что пес вцепился в голову мальчика, когда тот играл на улице. Она отметила, что хозяин животного стоял и смотрел на происходящее.

После этого было возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия сообщил, что хозяина собаки, которая напала на внука Донцовой, может ждать как административное, так и уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на 10 лет.

Речь может идти о статье КоАП РФ "Несоблюдение требований к содержанию животных". При этом, если собаку использовали как оружие и причинили тяжкий или средний вред здоровью, наступает уголовная ответственность по статьям УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".