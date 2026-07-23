92-летний ведун-фанатик сядет на 11 лет за попытку убийства тещи

92-летний (!) старик, пытавшийся застрелить бывшую тещу, отправится за решетку на 11 лет. Пожалуй, это самый пожилой заключенный, когда либо получавший внушительный срок за покушение на убийство.

© Московский Комсомолец

Как сообщал в свое время «МК», мужчина, обвиненный в тяжком преступлении, был религиозным фанатиком. Он утверждал, что является носителем и проповедником так называемой ведической религии. Себя гражданин с экзотической фамилией России называл потомком четырех ветвей хранителей Вед. Впрочем, это не единственная легенда, которую создал о себе России. В частности, новым знакомым он представлялся генерал-лейтенантом ФСБ в отставке (ковер в его доме украшала вышитая эмблема спецслужбы). По причине строгой секретности мужчина якобы не мог иметь официальные документы — он продолжал жить с паспортом, полученным еще во время существования СССР. Впрочем, гражданин России настаивал, что в принципе признает только советскую власть.

В 90-х годах «чекист» якобы ушел из органов и стал жить в одиночестве в частном доме в Солнечногорском районе Подмосковья. В 2009 году отшельник познакомился с семьей 16-летней девушки из Рязанской области — им он отрекомендовался как лекарь-целитель. России пообещал, что передаст уникальные способности юной особе, и та с согласия родителей стала сожительствовать с ним. Подруга родила старцу троих детей. Правда, в итоге этот гражданский брак потерпел фиаско.

Несколько лет назад после инсульта у целителя резко испортился характер, супруга забрала детей и переехала жить к матери, в Зеленоград. Этого фанатик не стерпел. Полагая, что жену сбила с толку теща, мужчина задумал ее убить. Однажды утром в марте 2025 года он вооружился автоматом Калашникова, который ему когда-то подарил друг, и на машине этого же приятеля приехал к бывшим родственникам. Поднявшись на этаж, мужчина вырубил в квартире электричество, а когда дверь открылась, и на пороге появились тесть и бывшая супруга, сразу же попытался выстрелить. Но патрон в автомате заклинило, и старика попросту вытолкнули за дверь. В тот же день России был задержан.

Следователи ГСУ СКР по Москве предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство и незаконном хранении оружия. Он не отпирался, но настаивал, что его теща — воплощение зла, которая состоит в террористической организации «Белые колготки» и сама убивает людей в Зеленограде, вводя им смертоносные бактерии.

А сам целитель якобы планировал лишь напугать ее. Все это напоминало бред сумасшедшего, однако экспертиза хоть и установила у мужчины смешанное расстройство личности, все же признала его вменяемым. По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, решением Зеленоградского суда России приговорен к 11 годам лишения свободы.