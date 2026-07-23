Военный самолет упал возле подмосковного села

Рядом с подмосковным селом Луцино потерпел крушение военный самолет Су-57. Об этом сообщает Mash.

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Как отмечается, инцидент произошел во время тренировочного полета. Также утверждается, что летчик пытался увести судно от жилых построек. Ему удалось катапультироваться.

Baza добавляет, что воздушное судно упало в Одинцовском районе под Звенигородом. Telegram-канал «112» пишет, что воздушное судно упало в районе Москвы-реки. Уточняется, что в результате крушения самолета никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что грузовой самолет Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways, следовавший по маршруту Шарджа — Карачи, пропал с радаров 7 июля над Аравийским морем в 250 км к западу от Карачи. На борту находились пять членов экипажа.

10 июля Управление гражданской авиации Пакистана сообщило, что в ходе совместной операции ВМС и Агентства морской безопасности страны в 100 км от порта Ормара были обнаружены фрагменты воздушного судна. Обломки подняли со дна и передали следственной группе для анализа с целью установления причин крушения. Поисково-спасательная операция продолжалась с привлечением военных и гражданских служб.