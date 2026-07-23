В Вологодской области завели дело после гибели девочки в реке

Следственные органы СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки в реке Суде у деревни Малая Руковицкая Кадуйского округа. Ребенка оставили у воды без присмотра, семья находилась на отдыхе, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

"В Кадуйском округе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели малолетней в водоеме. Днем 22 июля в реке Суде у деревни Малая Руковицкая Кадуйского округа утонула 10-летняя девочка, оставленная 52-летней матерью без присмотра. Установлено, что до происшествия семья находилась на отдыхе у знакомых", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причины и условия, которые способствовали произошедшему.