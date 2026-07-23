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В Ульяновске через 26 лет раскрыли убийство директора центрального рынка

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Убийство директора центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова, свершенное в 2000 году, раскрыто, организатором оказался бизнесмен, уже отбывающий пожизненный срок, сообщил Следственный комитет.

В Ульяновске через 26 лет раскрыли убийство директора центрального рынка
© РИА Новости

Убийство произошло 14 марта 2000 года, организатором был предприниматель Азат Шайдуллов, который собирался вывести на рынок подконтрольных ему бизнесменов, но получил отказ в предоставлении точек, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемый дал поручение двум другим лицам убить Шайдуллова, наемники получили по 2,5 тыс. долларов. Для этого один из них переоделся в милиционера и выстрелил в голову и грудь своей цели.

Мартынов умер через несколько дней после покушения.

Дело помогли раскрыть свидетели, которые ранее не давали показания.

Шайдуллов уже отбывает наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных за совершение иных преступлений. Также установлена личность стрелявшего, он уже умер. Уголовное дело в отношении него прекращено.

В управлении МВД по региону пояснили, что второй наемник арестован.

Обвинения предъявлены по статьям об организации убийства из корыстных побуждений и по найму, а также по убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

В мае в Казани закончили расследование дела против 15 участников преступного сообщества «Вторые горки».

Напомним, в 2023 году в Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося более 16 лет главу казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина.