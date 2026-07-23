В Ульяновске через 26 лет раскрыли убийство директора центрального рынка

Убийство директора центрального рынка Ульяновска Михаила Мартынова, свершенное в 2000 году, раскрыто, организатором оказался бизнесмен, уже отбывающий пожизненный срок, сообщил Следственный комитет.

Убийство произошло 14 марта 2000 года, организатором был предприниматель Азат Шайдуллов, который собирался вывести на рынок подконтрольных ему бизнесменов, но получил отказ в предоставлении точек, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемый дал поручение двум другим лицам убить Шайдуллова, наемники получили по 2,5 тыс. долларов. Для этого один из них переоделся в милиционера и выстрелил в голову и грудь своей цели.

Мартынов умер через несколько дней после покушения.

Дело помогли раскрыть свидетели, которые ранее не давали показания.

Шайдуллов уже отбывает наказание в исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных за совершение иных преступлений. Также установлена личность стрелявшего, он уже умер. Уголовное дело в отношении него прекращено.

В управлении МВД по региону пояснили, что второй наемник арестован.

Обвинения предъявлены по статьям об организации убийства из корыстных побуждений и по найму, а также по убийству, совершенному группой лиц по предварительному сговору.

В мае в Казани закончили расследование дела против 15 участников преступного сообщества «Вторые горки».

Напомним, в 2023 году в Ростове-на-Дону задержали скрывавшегося более 16 лет главу казанской ОПГ «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина.