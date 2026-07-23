Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ремонтом техники для дома

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая ремонт бытовой техники. Злоумышленники полностью разбирают устройства для дома и только после этого озвучивают стоимость услуги, предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, ее слова передает KP.RU.

По словам специалистки, этой схемой пользуются целые конторы. Сотрудники таких фирм раскладывают бумажную рекламу в почтовые ящики многоквартирных домов и предлагают свои услуги.

Затем злоумышленники под видом мастеров приходят к клиенту домой и разбирают сломанную технику на мелкие детали. После этого они проводят диагностику и озвучивают цену — при этом стоимость ремонта и осмотра намеренно завышают. Многие люди соглашаются на условия аферистов, так как не могут собрать устройства самостоятельно.

Чтобы не стать жертвой подобных схем, Пожарская посоветовала при поломке техники обращаться только в сертифицированные центры. У каждой техники есть свои сервисы, которые указаны на сайтах производителей.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с плановым отключением воды. Жильцам многоквартирного дома приходит сообщение якобы от управляющей компании, городского сервиса или ЖКХ с предложением проверить график отключения по адресу. Ссылка в письме ведет на визуальную копию официального сайта. Там просят ввести свои логин и пароль от аккаунта на «Госуслугах».