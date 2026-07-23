Молодого человека задержали за поджог релейных шкафов на перегоне МЖД

Транспортные полицейские задержали 18-летнего молодого человека, который по указанию неизвестных поджег релейные шкафы на 71-м км перегона Сергиев Посад - Топорково Ярославского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из БСТМ ГУ МВД России по г. Москве установили и при силовой поддержке Росгвардии по горячим следам задержали злоумышленника на территории Владимирской области. Им оказался 18-летний местный житель - работник одного из агропромышленных предприятий", - сказали в пресс-службе.

По данным УТ МВД, в дежурную часть линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская поступило сообщение от диспетчера железной дороги о возгорании релейных шкафов на 71-м км перегона Сергиев Посад - Топорково Ярославского направления Московской железной дороги.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила признаки умышленного поджога четырех технологических объектов с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов допущено не было", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что юноша, находясь под воздействием угроз со стороны неустановленных лиц, действовавших через мессенджер, вскрыл отверткой шкафы с железнодорожным оборудованием, облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона для отчета кураторам.

"Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало", - отметили в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Задержанному предъявлено обвинение, он арестован.