В Петербурге директора автостоянки задержали за продажу машины клиента
Полиция задержала директора стоянки, который, по данным оперативников, продал за 120 тыс. рублей автомобиль одного из клиентов, который долго не оплачивал свое машино-место. Руководителю вменяется кража, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как рассказали в полиции, о пропаже Nissan X-Trail стоимостью 1,3 млн рублей заявил его владелец - 37-летний начальник службы контроля жилищного комплекса. Утром 7 июля он не обнаружил машину на охраняемой парковке, расположенной на Афонской улице, 24. К делу подключились сотрудники районной полиции и городского уголовного розыска.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 72-летний генеральный директор фирмы, осуществляющей деятельность стоянок для транспортных средств, из-за длительного простоя и неуплаты продал данный автомобиль за 120 000 рублей двум покупателям 28 и 37 лет. Похищенный автомобиль был обнаружен у дома номер 1 по Ириновскому проспекту. Руководитель фирмы задержан", - говорится в сообщении.