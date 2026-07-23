23-летнего туриста эвакуировали с горного озера Кардывач в Сочи

На горном озере Кардывач, расположенном в Сочи на высоте 1838 метров, спасатели эвакуировали молодого человека. Сигнал о происшествии поступил в службу 112 от родственника пострадавшего. Мужчина сообщил, что его сыну внезапно стало плохо из-за симптомов сильного отравления, и самостоятельно передвигаться он не может.

К месту вызова были направлены специалисты двух подразделений Южного регионального ПСО МЧС России, а также сотрудники краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра. На автомобилях высокой проходимости спасатели добрались до Энгельмановых полян, после чего пешими группами продолжили путь к озеру.

Прибыв на место, медик ЮРПСО МЧС России оказала пострадавшему доврачебную помощь и поставила капельницу. Затем туриста эвакуировали верхом на лошади до автотранспорта и доставили в приемное отделение городской больницы, где передали врачам. Вся спасательная операция заняла 18 часов.

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России отметили, что группа, в составе которой находился спасенный, не регистрировала свой маршрут в ведомстве.