В Саратове бездомная собака укусила двух детей

Бездомная собака напала на двух детей в Саратове. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, в результате непринятия ответственными лицами надлежащих мер по организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных 22 июля 2026 года около одного из домов на улице Свинцовой в Саратове безнадзорная собака укусила двоих малолетних детей. Пострадавшим причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.