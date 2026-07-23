На Урале бывшему иеромонаху вменяют оправдание генерала Власова

Ранее осужденный за оправдание терроризма бывший иеромонах Евгений Пинчук обвиняется в оправдании коллаборационистских преступлений генерала Андрея Власова, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Согласно материалам дела, 23 декабря 2024 года обвиняемый опубликовал в администрируемом им канале мессенджера текстовый пост. В нем содержалось публичное оправдание идеологии фашизма, нацизма и преступлений нацистской Германии времен Второй мировой войны, а также отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге в отношении генерала Андрея Власова, признанного виновным в переходе на сторону немецко-фашистских войск. 11 августа 2025 года Пинчук разместил в мессенджере для неограниченного круга лиц видеоролик на 6 минут, содержащий интервью русскоязычных лиц о конфликтах на межнациональной почве", - сказано в сообщении с уточнением, что в комментариях под видео Пинчук призывал к экстремистской деятельности на почве межнациональной ненависти.

В пресс-службе добавили, что во время заседания суда Пинчук подтвердил факт публикации материалов, заявил, что вкладывал в них иной смысл.

Ранее сообщалось, что Пинчук обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично с использованием сети интернет) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

До этого бывший иеромонах был приговорен к пяти годам шести месяцам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма. Тогда подсудимый опубликовал комментарий с одобрением деятельности признанной террористической и запрещенной на территории РФ националистической организации "Русский добровольческий корпус".