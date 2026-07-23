Женщину, пытавшуюся спасти кошку, раздавила собственная машина

В Уэльсе 75-летняя женщина вышла из автомобиля, чтобы убрать с дороги кошку, но машина покатилась вперед и переехала ее. Об этом сообщил BBC.

По данным источника, трагедия произошла 6 июля. Женщина находилась на холме, когда увидела на дороге кошку. Она вышла из своего автомобиля и начала помогать животному. В этот момент ручной тормоз вышел из строя, машина поехала с холма и снесла женщину.

Несмотря на тяжелые повреждения, женщина успела позвонить в службу спасения. Ее госпитализировали в Университетскую больницу Уэльса в Кардиффе. Однако медики не сумели помочь водительнице.

До этого появилось видео с места ДТП в Нижегородской области с участием мотоциклиста. На кадрах видно, как женщина выезжает со второстепенной дороги и не уступает мотоциклисту, передвигающемуся по главной.