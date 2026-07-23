Появилось видео со стрелявшим из окна столичной квартиры мужчиной

В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах видео мужчина из окна жилого дома на северо-востоке города производит несколько выстрелов и скрывается внутри. После этого сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение о выстрелах и оперативно прибыли на место происшествия. Попав в квартиру, они совместно с сотрудниками полиции провели задержание злоумышленника.

Задержанным оказался 56-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который стрелял в воздух из травматического пистолета.

Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что россиянин в подъезде угрожал соседу пистолетом и поджогом.