Подозрение в госизмене. Что известно о задержании троих жителей ЛНР
ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей ЛНР, сотрудничавших со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Сотрудничество с украинскими спецслужбами
Жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения независимо друг от друга сотрудничали со спецслужбами Украины.
По заданиям украинских спецслужб они осуществляли сбор и передачу сведений военного характера, данных о социально-политической обстановке в регионе и о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.
Задержанные сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности и Службой внешней разведки Украины.
О задержанных
Задержанный по подозрению в госизмене 63-летний житель Стаханова признался, что по указанию СБУ оснастил свою баню прослушивающими устройствами для записи разговоров военнослужащих.
Также мужчина рассказал, что при встрече сотрудник спецслужб Украины показывал объекты в Стаханове, Брянке и Кировске, а он подтверждал нахождение этих объектов.
По некоторым из этих объектов в последующем наносились удары, сообщил задержанный.По его словам, отказаться от сотрудничества он не мог.49-летний задержанный житель Луганска служил в МВД по ЛНР.
Он признался, что регулярно получал деньги на карту от сотрудника украинской разведки, следует из видео с показаниями.
По его словам, с ним по мессенджеру связался сотрудник разведки Украины и предложил сотрудничать с ними.В 2023 году задержанный устроился в МВД по ЛНР и по заданию сотрудника разведки Украины передавал информацию о деятельности министерства, а также о личном составе, проходящем службу.По его словам, сотрудник разведслужбы Украины перечислял ему деньги на банковскую карту "в среднем один раз в 1-1,5 месяца".
Другой задержанный, 57-летний житель Луганска, сообщил, что сотрудников украинских спецслужб интересовала информация о том, как беспрепятственно пересекать КПП, об обстановке в городе, находящемся там ополчении и вооружении.
Расследование
Следственный отдел УФСБ по ЛНР возбудил уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Всех троих мужчин заключили под стражу.
Ведется следствие.