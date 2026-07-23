Подозрение в госизмене. Что известно о задержании троих жителей ЛНР

ФСБ задержала по подозрению в госизмене троих жителей ЛНР, сотрудничавших со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Сотрудничество с украинскими спецслужбами

Жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 годов рождения независимо друг от друга сотрудничали со спецслужбами Украины.

По заданиям украинских спецслужб они осуществляли сбор и передачу сведений военного характера, данных о социально-политической обстановке в регионе и о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

Задержанные сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины, Службой безопасности и Службой внешней разведки Украины.

О задержанных

Задержанный по подозрению в госизмене 63-летний житель Стаханова признался, что по указанию СБУ оснастил свою баню прослушивающими устройствами для записи разговоров военнослужащих.

Также мужчина рассказал, что при встрече сотрудник спецслужб Украины показывал объекты в Стаханове, Брянке и Кировске, а он подтверждал нахождение этих объектов.

По некоторым из этих объектов в последующем наносились удары, сообщил задержанный.По его словам, отказаться от сотрудничества он не мог.49-летний задержанный житель Луганска служил в МВД по ЛНР.

Он признался, что регулярно получал деньги на карту от сотрудника украинской разведки, следует из видео с показаниями.

По его словам, с ним по мессенджеру связался сотрудник разведки Украины и предложил сотрудничать с ними.В 2023 году задержанный устроился в МВД по ЛНР и по заданию сотрудника разведки Украины передавал информацию о деятельности министерства, а также о личном составе, проходящем службу.По его словам, сотрудник разведслужбы Украины перечислял ему деньги на банковскую карту "в среднем один раз в 1-1,5 месяца".

Другой задержанный, 57-летний житель Луганска, сообщил, что сотрудников украинских спецслужб интересовала информация о том, как беспрепятственно пересекать КПП, об обстановке в городе, находящемся там ополчении и вооружении.

Расследование

Следственный отдел УФСБ по ЛНР возбудил уголовные дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Всех троих мужчин заключили под стражу.

Ведется следствие.