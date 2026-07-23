В Красноярске завели дело после загрязнение воздуха кирпичным заводом

Уголовное дело из-за загрязнения воздуха возбудили в Красноярске после проверок кирпичного завода. Об этом сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк в Telegram-канале.

"По материалам министерства возбуждено уголовное дело за загрязнение воздуха в Красноярске. Мы неоднократно принимали участие в проверках, организованных Красноярской природоохранной прокуратурой и органами полиции, в отношении "Первого кирпичного завода". Собранные в проверке доказательства загрязнения атмосферы в столице края и иные материалы мы направили в правоохранительные органы. На основе этих данных было возбуждено уголовное дело", - сообщила она.

По словам замминистра, организация на протяжении длительного времени находилась в поле зрения надзорных органов. Также на работу завода поступали жалобы жителей.

В результате проверок были выявлены превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам, оксиду углерода, бенз(а)пирену, ртути, свинцу, формальдегиду и фториду водорода.