Россиянин расстрелял убирающего двор подростка

В подмосковной Электростали 35-летний местный житель расстрелял из пневматического ружья 14-летнего подростка, который убирал территорию двора. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, стрелок был пьян. Его уже задержали, а оружие изъяли.

Инцидент произошел около одного из домов на улице Чернышевского, когда несовершеннолетний убирал двор дома. Пострадавший получил травмы, ему оказывается помощь.

Ранее житель Воронежа устроил стрельбу из окна многоквартирного дома.