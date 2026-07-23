В США начались протесты после убийства убийства мужчины полицейскими

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) начались уличные протесты после того, как полицейские застрелили мужчину во время задержания. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Правоохранители пытались задержать мужчину, который передвигался на велосипеде. Он оказал сопротивление и был застрелен. По словам шефа полиции города, у мужчины был нож, которым он ранил одного из полицейских. Запись происшествия распространилась в социальных сетях. Личность убитого полицейские отказались раскрывать. Протестующие возмущены тем, что у страж порядка не было нательных камер.

Власти требуют расследования. Четверо полицейских отстранены на фоне протестов. Руководство региона принимает меры, чтобы избежать беспорядков.

Ранее полицейский из Франции застрелил водителя, отказавшегося остановиться.