Элементы сбитого БПЛА нашли на балконе многоквартирного дома

Элементы сбитого над Тулой дрона обнаружили на балконе многоквартирного дома.

Об этом уведомил губернатор Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет. В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА», — написал он в Telegram.

В настоящее время организовано реагирование оперслужб, добавил глава региона.

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