Элементы сбитого БПЛА нашли на балконе многоквартирного дома в Туле
Элементы сбитого над Тулой дрона обнаружили на балконе многоквартирного дома.
Об этом уведомил губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА», — написал он в Telegram.
В настоящее время организовано реагирование оперслужб, добавил глава региона.
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