Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Крым

Число погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым увеличилось до двух человек. Еще один мирный житель ранен, сообщил на своей странице в MAX глава республики Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования семье погибшего, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. Аксенов пообещал, что власти республики обязательно окажут необходимую помощь пострадавшим жителям.

ВСУ атаковали Крым в ночь на 23 июля. Ранее сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших, включая двоих несовершеннолетних.

Вместе с тем обстрелам подверглась и Воронежская область. На балконе одного из многоквартирных домов там были обнаружены обломки БПЛА. Было организовано реагирование оперативных служб.