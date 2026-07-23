Пьяный россиянин вынудил самолет совершить экстренную посадку

Пьяный дебошир из Липецкой области вынудил самолет Москва – Якутск совершить экстренную посадку в Сургуте.

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В аэропорту Сургута сотрудники Линейного отдела полиции сняли с рейса Москва – Якутск агрессивного пассажира. Инцидент произошел на борту во время полета: мужчина встал со своего места и начал обливать попутчиков водой, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Об этом пишет телеграм-канал МВД Медиа.

На замечания экипажа и просьбы пассажиров прекратить хулиганство нарушитель не реагировал. Дебоширу удалось прорваться в салон бизнес-класса, где его общими усилиями скрутили бортпроводники и другие пассажиры. Из-за угрозы безопасности командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке.

По прилете на борт поднялись сотрудники транспортной полиции. В ходе опроса выяснилось, что злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, установлено, что в текущем году этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Воздушное судно задержалось в Сургуте ровно на час, после чего продолжило рейс по маршруту. Самого мужчину поместили в медицинский вытрезвитель. В отношении него составлены административные протоколы сразу по нескольким статьям КоАП РФ.

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