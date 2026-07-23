В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

Оперативный штат Белгородской области сообщил, что в Шебекинском округе в результате атаки Вооружённых сил Украины один мирный житель погиб, ещё один получил ранения.

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В селе Первое Цепляево FPV-дрон нанёс удар по автомобилю «ГАЗель».Мужчина, находившийся в машине, скончался на месте от полученных травм. Водитель в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями груди, живота и бедра доставлен в больницу.

Напомним, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил , что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву.