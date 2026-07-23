Число погибших в результате ночной атаки ВСУ на Крым выросло до двух

При отражении атаки ВСУ в ночь на 23 июля в Крыму погиб мирный житель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

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Двое детей и двое взрослых были ранены. Подробностей происшествия не сообщается.

Аксенов выразил соболезнования семье погибшего. Пострадавшим будет оказана помощь.

По данным МЧС Крыма, беспилотная опасность действовала на полуострове всю ночь и продолжается до сих пор. Налет БПЛА отражали также в Севастополе. Там были сбиты четыре дрона в Балаклавском районе.

Напомним, в ночь на 22 июля Южный берег Крыма подвергся атаке беспилотников ВСУ. В результате были повреждены объекты электроэнергетики, Ялта, Алупка и Алушта остались без света.

В Ялте БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, часть стены обрушилась, возник пожар. 17 жильцов получили ранения, семеро доставлены в больницу. Следственный комитет возбудил дело о теракте.