В пруду московского парка нашли тело мужчины

В пруду московского парка Царицыно обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщают очевидцы, официальной информации от полиции не поступало.

«По нашим данным, тело мужчины в спортивных штанах и красной футболке обнаружили сегодня около 04:00 утра в Борисовском пруду. Примерно через час его выловили и вытащили на берег. На лице были обнаружены следы побоев и ссадины. Предварительно, смерть носит криминальный характер», – пишет канал SHOT.

На данный момент тело увезли медики на судмедэкспертизу. На месте, в парке, работают оперативные службы силовых структур.

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