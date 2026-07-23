Суд вынес приговор 70-летней женщине за продажу младенцев

В Индонезии 70-летняя Ли Сиу Луан и 18 её сообщников были признаны виновными в организации преступной схемы по поиску и продаже младенцев для незаконного усыновления.

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Как сообщает журнал People, судья Гатот Ардиан Агустрионо признал Луан виновной в вербовке и передаче детей с целью эксплуатации. Она наняла 18 посредников, которые выдавали себя за биологических матерей перед потенциальными приёмными родителями.

Все сообщники получили от трёх до шести лет тюрьмы, а сама Луан - семь лет. Она призналась, что в 2022 году переправила в Сингапур как минимум 12 детей, каждый из которых был продан примерно за 13 тысяч долларов. Луан заявила, что не знала о незаконности своих действий, утверждая, что партнёр из Сингапура убедил её в легальности операций.

Ранее сообщалось, что в Ирландии нашли останки почти ста младенцев в бывшем приюте.