Два человека погибли при ударе ракетой по переходу на границе с Ираком

Американская армия нанесла ракетный удар по окрестностям расположенного на границе Ирана и Ирака пропускного пункта "Шаламче". Об этом со ссылкой на местные власти сообщает иранское агентство Mehr.

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По информации вице-губернатора по вопросам безопасности иранской провинции Хузестан Валиоллу Хаяти, в результате обстрела погибли два человека. 23 июля сообщалось, что один из объектов в иранской провинции Бушер поразила ракета.

В этот же день стало известно, что в городах Ахваз, Рамшир и Сирик на юге Ирана прогремели взрывы. Великобритания эвакуировала свой дипломатический персонал из Ирана на фоне ухудшения ситуации с безопасностью. До этого сообщалось, что Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили новую волну ударов по иранской территории.