Появились подробности пожара на улице Гончарная в Москве

Появились подробности крупного пожара, который произошел в жилом доме на улице Гончарная в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как сообщает источник, горит здание из перечня объектов культурного наследия Москвы. По предварительной информации пострадал один мужчина. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В Ейске при пожаре в квартире обнаружен погибший

Возгорание произошло на 9 этаже четырехкомнатной квартиры. При этом, помещение сильно захламлено. Часть жильцов эвакуировали, на месте работают врачи и пожарные. Причины возгорания пока неизвестны.