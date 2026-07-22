Пожар произошел в центре Москвы

Пожар произошел в четырехкомнатной квартире в центре Москвы
Возгорание произошло в четырeхкомнатной квартире на девятом этаже дома на ул. Гончарная, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Гончарная, д. 26, корп. 1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – говорится в сообщении.
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Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется. На месте работают оперативные службы города.
«В четырeхкомнатной квартире на девятом этаже жилого дома происходит возгорание. Пожарно-спасательные подразделения производят эвакуацию жителей и тушение пожара. Горящая квартира сильно захламлена», – добавил осведомленный источник Агентства городских новостей «Москва».