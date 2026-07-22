Мать пропавшей школьницы рассказала о ее переписке со взрослым мужчиной

Мать 13-летней девочки из города Пущино Московской области, которую искали в течение трех дней, рассказала, что дочь перед исчезновением общалась с неизвестным 25-летним мужчиной.

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Девочку нашли днем 22 июля в 150 километрах от дома вместе с 22-летним молодым человеком.

— Я так думаю, что просто она подверглась какой-то манипуляции. Причем со стороны именно того человека, с которым ее нашли, — предположила женщина в эфире телеканала «Москва 24».

Пропавшую в подмосковном Пущине школьницу нашли живой

19 июля школьница ушла из дома на поиски потерянного кольца без телефона и не вернулась. Позднее ее мать обратилась в полицию, и правоохранители возбудили уголовное дело по факту исчезновения девочки. Полиция рассматривала различные версии, в том числе и о том, что школьницу могли похитить. Как пропала девочка в Пущине — в материале «Вечерней Москвы».

22 июля школьницу обнаружили живой спустя трое суток поисков. Позднее ее доставили к следователю для установления всех обстоятельств произошедшего.