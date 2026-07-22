Призывника и медиков отправили в колонию за взятки и фальшивую операцию

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, который попытался избежать срочной службы в армии с помощью подкупа медицинских работников.

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Молодой человек был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере и приговорён к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,35 миллиона рублей и конфисковал мобильный телефон, а также сумму в 675 тысяч рублей, равную размеру переданного вознаграждения. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, однако это не смягчило приговор.

Следствием было установлено, что в декабре 2025 года парень через посредника договорился о получении фиктивных медицинских документов, которые позволили бы ему получить отсрочку от призыва. За свои услуги медик получил от призывника 675 тысяч рублей. Из этой суммы он оставил себе 505 тысяч, а остальное распределил между врачами, которые согласились участвовать в афере. К делу привлекли травматолога-ортопеда городской клинической больницы и ещё одного медика, который выступил в роли связующего звена.

25 декабря призывнику без каких-либо медицинских показаний провели хирургическую операцию, наложил швы и оформил поддельные документы, имитирующие необходимость лечения.

Эти бумаги молодой человек намеревался представить в военкомат, чтобы добиться незаконного освобождения от службы. Однако преступная схема была своевременно раскрыта сотрудниками правоохранительных органов, которые пресекли дальнейшие действия фигурантов.

В ходе судебного разбирательства медики также понесли наказание. Один из них получил четыре года колонии, второй - два года условно. Что касается еще одного фигуранта, то его дело было выделено в отдельное производство, и оно в процессе рассмотрения. Все участники аферы дали признательные показания, но это не спасло главного фигуранта от сурового приговора. Судья отметил, что действия призывника носили преднамеренный характер и были направлены на подрыв установленного порядка призыва.

После оглашения вердикта подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней с момента его вынесения.