Пассажиры на два часа застряли в самолете в 40-градусную жару

Пассажиры авиакомпании Ryanair на два часа застряли в салоне самолета в 40-градусную жару. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

Инцидент произошел 20 июля во время задержки рейса из Барселоны, Испания, в Манчестер, Великобритания. В тот день температура в испанском аэропорту достигла 31 градуса, а внутри воздушного судна, в котором оказались заблокированы люди, превысила 40 градусов.

Пассажирка по имени Рейчел рассказала, как на борту плакали дети. «За мной сидела женщина, которая упала в обморок. Лица моих детей были опухшими от жары. Это было похоже на то, будто мы заперты в сауне. Меня просто шокировало, как они с нами обращались. С животными они бы так не поступили», — поделилась она.

Несмотря на просьбы пассажиров выпустить их, бортпроводники отказывались это сделать. «Нам говорили, что если кто-то захочет сойти, ему не разрешат вернуться на борт самолета. При этом в салоне сидели около 30 школьников в возрасте 15-16 лет», — добавила очевидица.

Через два часа, поняв, что лайнер не сдвинется с места, стюардессы велели пассажирам отправиться в терминал. В итоге борт, который должен был вылететь в 18:00, покинул аэродром только около часа ночи 21 июля. Посадка в Англии прошла успешно.

Ранее фальшивая стюардесса станцевала перед пассажирами в самолете. Женщина попала на видео, при этом вскоре к ней присоединился мужчина в розовом костюме.